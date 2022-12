Het kabinet wil „alle registers opentrekken” om de mensen in Iran te helpen, zei minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) in de Tweede Kamer donderdag. Eerder op de dag werd in Iran de eerste man opgehangen die had deelgenomen aan de recente demonstraties. „Wij staan pal voor de rechten van de mensen die daar demonstreren.”