De defensiebestedingen in Europa zijn in 2021 gestegen naar het recordniveau van 214 miljard euro. Het is volgens het European Defence Agency (EDA) in Brussel voor het eerst dat dit bedrag boven de 200 miljard euro uitkomt. Waarschijnlijk zullen die uitgaven de komende tijd nog verder stijgen door de oorlog in Oekraïne, aldus het EDA.