Bloomberg: Getir koopt Gorillas voor helft waarde vorig jaar

Boodschappenbezorgdienst Gorillas is nog maar iets meer dan de helft waard van vorig jaar. Bij de onderhandelingen over een overname door de Turkse branchegenoot Getir wordt aan het Duitse bedrijf een prijskaartje van 1,7 miljard dollar gehangen, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Omgerekend is dat ruim 1,6 miljard euro. Vorig jaar haalde Gorillas voor het laatst geld op bij investeerders en toen werd de waarde van het bedrijf op 3 miljard dollar ingeschat.