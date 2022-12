De investeringen in Europese techbedrijven zijn dit jaar gedaald, na het recordjaar 2021. Dat meldt het Europese techinvesteringsbedrijf Atomico op basis van onderzoek. Volgens Atomico werd dit jaar voor 85 miljard dollar (81 miljard euro) geïnvesteerd in Europese techbedrijven zoals bijvoorbeeld start-ups. Dat was nog 104 miljard dollar een jaar geleden.