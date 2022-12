De politie heeft in Rotterdam 35 mensen aangehouden bij ongeregeldheden die uitbraken in de stad nadat Marokko-supporters de straat op gingen om de overwinning op Spanje op het WK voetbal in Qatar te vieren. De aanhoudingen zijn gedaan in verband met vuurwerk, voor het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs en belediging, zo meldt de politie.