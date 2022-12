Apple-toeleverancier Foxconn bij verliezers op Aziatische beurzen

Apple-toeleverancier Foxconn was dinsdag een opvallende daler op de beurs in Taiwan, na de presentatie van cijfers over de maand november. Het bedrijf, dat ook bekend staat als Hon Hai Precision Industry, zag de omzet met zo’n 11 procent dalen in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Die daling heeft alles te maken met de problemen van het bedrijf in de Chinese fabriek in Zhengzhou, waar het iPhones voor Apple in elkaar zet.