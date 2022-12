In het radicaal-islamitische Iran zijn dit jaar tot nu toe meer dan vijfhonderd mensen geëxecuteerd, veel meer dan in heel 2021. Dit is het hoogste aantal in vijf jaar. Volgens de in Noorwegen gevestigde mensenrechtengroep Iran Human Rights (IHR) gaat het al om 504 personen. De organisatie onderzoekt nog meldingen over andere mensen die naar verluidt zijn opgehangen.