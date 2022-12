Bij een locatie van patatbedrijf Farm Frites aan de Molendijk in Oudenhoorn (gemeente Hellevoetsluis in Zuid-Holland) is door een breuk in een leiding ammoniak vrijgekomen, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zaterdag. Een woordvoerder zegt dat er geen gewonden zijn gevallen. De brandweer is ter plaatse om onderzoek te doen.