Miljarden voor energieplafond zullen verdwijnen in peilloos diepe put

Om te voorkomen dat huishoudens in acute betalingsproblemen komen door een torenhoge energierekening, strooit de overheid met miljarden alsof het miljoenen zijn. Vier jaar lang heb ik elke week op dinsdag een lange fietstocht gemaakt met een blinde man uit de Rotterdamse wijk Ommoord. Daarbij reden we meermalen langs de bouwput die uiteindelijk moet resulteren in het doortrekken van de A16 bij het knooppunt Terbregseplein. In totaal komt er elf kilometer asfalt te liggen, inclusief een tunnel onder de rivier de Rotte en het achtergelegen recreatiebos.