Onenigheid bij PvdA over kandidatenlijst Eerste Kamer

Bij de PvdA is onenigheid ontstaan over de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer. Dat bevestigen senators Ruud Koole en Hamit Karakus, die zich beiden naar aanleiding hiervan terug hebben getrokken van de lijst. Een partijcommissie onder leiding van coryfee Job Cohen heeft een concept kieslijst gemaakt en het landelijk bestuur is daar op onderdelen flink van afgeweken, bevestigen de Eerste Kamerleden na berichtgeving van de NOS. Kandidaten die hoog stonden op de lijst zouden op onverkiesbare plekken zijn gezet.