Ondernemers krijgen meer tijd voor het doen van een vaststellingsaanvraag voor de loonsubsidie NOW 5, de zevende aanvraagperiode. Dat gaat om de periode november en december vorig jaar. Het loket voor het aanvragen van een definitieve berekening is tot en met 2 juni volgend jaar open, maakte het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend. De oorspronkelijke datum was 22 februari volgend jaar.