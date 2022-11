Haal project digitale euro weg bij de ECB

Momenteel houdt de Europese Centrale Bank (ECB) zich bezig met digitaal geld. De Tweede Kamer debatteerde eerder deze week over die nieuwe vorm van geld die eraan zit te komen. Bezwaren tegen het uitgeven van digitaal geld door de centrale banken gaan vaak over privacy (de overheid weet straks waar we ons geld aan uitgeven) of de mogelijkheid die de centrale banken openen voor de overheid om te bepalen waar en hoeveel van ons geld we kunnen uitgeven.