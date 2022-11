Voorkom nieuwe splijtzwam rond Statenvertaling

Met de Bijbel kun je niet zorgvuldig genoeg omgaan. Dat geldt niet alleen bij de uitleg ervan, maar ook bij de totstandkoming van de vertaling. Nadat in 1618 op de Nationale Synode in Dordrecht de opdracht voor een nieuwe vertaling vanuit de grondtekst werd gegeven, waren zes vertalers bijna twintig jaar bezig voor de Statenvertaling van de drukpers kwam. En weer bijna twintig jaar later verscheen een nieuwe editie waarin zowel drukfouten zijn verbeterd als inhoudelijke aanpassingen zijn gemaakt.