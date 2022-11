Het ziekenhuis Isala kampt met problemen op de afdeling Cardiologie, schrijft het Zwolse ziekenhuis in een verklaring in reactie op een artikel van de Volkskrant. Volgens de krant mogen drie cardiologen voorlopig bepaalde ingewikkelde ingrepen niet meer zelfstandig uitvoeren, nadat medewerkers over hun functioneren aan de bel hadden getrokken. Het ziekenhuis heeft dit zaterdagochtend niet bevestigd.