TMC Kruiningen opent nieuw Luukxs inspiratiecentrum!

TMC Kruiningen zorgt er al ruim 40 jaar voor dat u kunt genieten van uw interieur. De woonwinkel heeft ruim 4000 m2 aan showroom waar advies en beleving centraal staan. Om u nog beter van dienst te kunnen zijn opent TMC Kruiningen een volledig nieuw inspiratie-centrum van het merk Luukxs.

Het inspiratiecentrum is een nieuwe afdeling binnen TMC Kruiningen, vertelt Johan Witte jr. “Wij hebben, in samenwerking met bestaande fabrieken, het nieuwe label Luukxs opgezet. Dit merk is een mix van Italiaans design en Hollands vakmanschap. Alle producten worden in Nederland gemaakt en gecombineerd met een vleugje Italiaanse flair.”

De collectie van Luukxs is erg uitgebreid. Johan: “Het label bestaat uit meubels, textiel, vloer- en wandkleding, lampen en woonaccessoires. Samen met een selectie fabrikanten hebben wij dit nieuwe merk ontworpen. Het nieuwe inspiratiecentrum is ruim 200 m2 groot en het bestaat uit 7 stijlkamers die van top tot teen zijn afgewerkt. Hiermee willen wij klanten de sfeer laten beleven en laten zien wat er allemaal mogelijk is. De sfeerkamers tonen het totaalplaatje: van meubels tot vloeren, vloerkleden, wandbekleding, lampen tot bijpassende kunstbloemen. De stijl van Luukxs is het beste te omschrijven als nieuw klassiek, maar we kunnen er veel verschillende kanten mee op. Het past bijvoorbeeld in een landelijke inrichting, maar ook in een chic interieur.”

De drie woorden ‘persoonlijk’, ‘deskundig’ en ‘advies’ spelen een belangrijke rol bij TMC Wonen. “Wij werken voornamelijk vanuit een adviesrol”, vertelt Johan. “Samen met onze eigen interieurarchitecten en stylistes maken wij een op maat gemaakt interieurplan. Daar zoeken we dan de meubels, bekleding en accessoires op uit. Onze nieuwe Luukxs-collectie leent zich goed voor deze aanpak. Wij begeleiden de klant van A tot Z, van de bouwtekening tot de verhuizer. Wij vinden het fijn om samen op een persoonlijke manier op zoek te gaan naar een passende oplossing voor. Hiervoor komen wij graag langs bij u thuis om een echt goed advies te geven. Daarnaast maken we ook gebruik van 3D-tekeningen en virtual reality om een nog beter beeld te schetsen van de mogelijkheden die er zijn.”

Johan is enthousiast over het nieuwe merk. “Met Luukxs is er heel veel mogelijk. En het is een merk onder ons eigen label, een heel nieuw en exclusief concept. De producten van Luukxs zijn degelijk, mooi en op een hoogwaardige manier gemaakt.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan op 22 april, 2e paasdag, naar de opening van het nieuwe inspiratiecentrum en laat u adviseren over de mogelijkheden voor uw interieur! Kijk voor meer informatie op https://tmcwonen.nl/merken/meubelen/luukxs/.

Actie

Profiteer tijdens de openingsweek van22 t/m 26 april van gratis 3D- interieuradvies ter waarde van €450,-! Kijk op www.tmcwonen.nl/acties voor meer informatie.

TMC Wonen

TMC Goes - Marconistraat 13 - (0113) 22 41 02

TMC Kruiningen - Zandweg 1B - (0113) 38 26 26

TMC WoonWenz - Marconistraat 15-15b - (0113) 22 41 14

TMC Bergen op Zoom - Van Konijnenburgweg 13 - (0164) 27 44 77

info@tmcwonen.nl

www.tmcwonen.nl