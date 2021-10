Nederlandse marine ontkent invloed op zinken Frans vissersschip

De bemanning van een Nederlandse duikboot, de Dolfijn, heeft in 2004 voor de kust van het Engelse Cornwall geen fouten gemaakt toen daar in de buurt een Franse trawler plotseling zonk. De Dolfijn voer bovendien op dat moment meer dan 20 kilometer van de plek waar de vissersboot zonk. De onderzeeër is daarna die plek wel genaderd om deel te nemen aan de reddingsoperaties. Dit heeft de marine in een rechtszaak in Londen naar voren gebracht.