Het Openbaar Ministerie heeft woensdag bij de rechtbank in Groningen celstraffen van acht jaar geëist tegen drie mannen die betrokken zouden zijn geweest bij een fatale mishandeling van een 51-jarige man. De man werd in augustus vorig jaar, in het dorp Hoogkerk (gemeente Groningen) na een ruzie ’s nachts zwaar mishandeld en meerdere keren gestoken. Hij overleed ter plekke.