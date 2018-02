Zijlstra’s leugen zal lang in zijn nadeel nagalmen

De leugen van minister Zijlstra (Buitenlandse Zaken) zal nog lang nagalmen. Ongeacht de uitkomst van het debat over zijn positie.

Zijlstra’s bekentenis was maandag amper wereldkundig gemaakt of premier Rutte en de coalitiepartijen schaarden zich achter de minister. Ja, hij had gelogen over zijn aanwezigheid in 2006 in een buitenhuis van de Russische president Poetin. Nee, dat was niet netjes. Maar de inhoud van zijn boodschap klopte: Rusland is niet te vertrouwen en Poetin was en is uit op een Groot-Rusland.

Nog dezelfde dag werd ook de inhoud van Zijlstra’s verhaal in twijfel getrokken. En inmiddels heeft Zijlstra’s bron –oud-Shelltopman Jeroen van der Veer– laten weten dat Poetin iets anders bedoelde te zeggen dan Zijlstra deed voorkomen.

Dat maakt het voor de coalitiepartijen knap lastig om Zijlstra dinsdag in het Kamerdebat over zijn leugen de hand boven het hoofd te blijven houden. De minister lijkt immers Poetin woorden in de mond te hebben gelegd die hij niet heeft uitgesproken. Daarmee scoor je geen punten in het diplomatieke verkeer.

Kan minister Zijlstra nog dienaar zijn van het volk?

Uitgerekend woensdag heeft Zijlstra een ontmoeting in Moskou met zijn Russische ambtscollega Lavrov in zijn agenda staan. Zijlstra heeft dan eerst iets uit te leggen. En dat terwijl de relatie met Rusland al niet best is sinds het neerhalen van vlucht MH17.

Complex

Wat de zaak extra complex maakt, is dat Nederland voor de arrestatie van de verdachten van dat misdrijf afhankelijk is van Rusland. En dat terwijl het kabinet juist in deze zaak vooruitgang wil boeken. Door Zijlstra’s leugen staat ons land nu een stuk minder sterk.

Juist dit kabinet maakt zich daarnaast ongerust over de verspreiding van nepnieuws. Niet zelden zit Rusland daar achter. Nu blijkt een lid van het kabinet zélf jarenlang te hebben gelogen – mogelijk bewust, om zijn statuur te vergroten. De strijd van het kabinet tegen verzonnen berichten komt daardoor toch in een ander daglicht te staan. Zeker als Zijlstra aanblijft als minister.

„Zijlstra interpreteerde Poetin ook verkeerd”

Als Zijlstra in het zadel blijft, zal deze kwestie hem hoe dan ook nog lang achtervolgen. Het is een open deur, maar desalniettemin juist: vertrouwen gaat te paard en komt te voet.

De bewindsman werd dinsdag internationaal meteen aan de virtuele schandpaal genageld. Overal doken plaatjes op van Zijlstra alsof hij bij historische gebeurtenissen als het neerhalen van de Berlijnse Muur en de moord op Kennedy aanwezig was. De reacties logen er niet om: „Je gelooft hem toch nooit meer?!”

Imagoschade

Als Zijlstra aanblijft, zal hij voorlopig op eieren moeten lopen: nóg een fout kan hij zich niet meer veroorloven. Dat maakt hem kwetsbaar.

De reparatie van de imagoschade voor de minister, voor het kabinet, voor Nederland en voor de politiek in zijn algemeenheid zal lang duren. Aan de Tweede Kamer dinsdag de taak om antwoord te geven op de vraag of Zijlstra daar de tijd voor krijgt.