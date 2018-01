Zijlstra: Geld voor UNRWA is in belang Nederland

Het is in het belang van Nederland om de 13 miljoen euro voor de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) versneld over te maken, betoogde minister Zijlstra (Buitenlandse Zaken) dinsdag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Minister Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) besloot daartoe vorige week. Dat deed ze nadat de VS bekend hadden gemaakt hun bijdrage van 125 miljoen dollar aan UNRWA te halveren omdat die organisatie in het verleden meerdere malen negatief in het nieuws is gekomen. Onder meer toen in gebouwen van UNRWA Palestijnse wapens bleken te zijn opgeslagen.

Over het besluit van Kaag werden vorige week al schriftelijke Kamervragen gesteld door de regeringspartijen CU, VVD en CDA. Tijdens het vragenuurtje stelde PVV-Kamerlid Van Weerdenburg naar aanleiding van een bericht in het Reformatorisch Dagblad de kwestie opnieuw aan de orde. Zij stelde dat UNRWA zich schuldig maakt aan haatzaaien.

Geste minister Kaag naar Palestijnen verbaast Voordewind (CU)

Zijlstra erkende dat UNRWA in het verleden slecht functioneerde. Het huidige beleid van de organisatie noemde hij „degelijk.” Hervormingen zijn volgens hem niet nodig.

Hij zei dat de Kamer vorig jaar heeft ingestemd met het overmaken van 13 miljoen naar UNRWA. „Er gaat géén extra geld heen”, benadrukte hij.

„Nederland heeft ook belang bij het overmaken van geld naar UNRWA”, legde hij uit. „Anders stopt het onderwijs aan 525.000 Palestijnse kinderen en de gezondheidszorg aan 3 miljoen mensen. Als dat stopt, bestaat de kans dat mensen op de loop gaan, in onze richting.” Een goed functionerende UNRWA kan een nieuwe vluchtelingenstroom richting Europa voorkomen, meent hij.

PVV, CU, SGP en VVD lieten zich echter niet overtuigen. Zij blijven kritisch over UNRWA. „Via de UNRWA wordt kunstmatig een vluchtelingengroep in stand gehouden”, zei bijvoorbeeld SGP’er Van der Staaij. Hij vindt het „buitengewoon ongelukkig” dat Nederland als reactie op het besluit van de VS extra snel met het geld voor UNRWA over de brug komt.