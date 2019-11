Zevenbergen afgetreden als partijvoorzitter SGP

Peter Zevenbergen is per direct afgetreden als partijvoorzitter van de SGP. Dat meldt het partijbestuur zaterdag in een persbericht. Hij wordt voorlopig vervangen door Maarten van Leeuwen, die tot een jaar geleden partijvoorzitter was.

Het aftreden van Zevenbergen is een gevolg van het feit dat „de afgelopen periode het gebruik van wachtgeld door de SGP-partijvoorzitter opnieuw ter discussie is gesteld”, meldt het persbericht. „Na oktober 2018 hoopten het hoofdbestuur en Peter Zevenbergen dit hoofdstuk af te sluiten. Dat bleek niet het geval en sinds een aantal weken werpt het onderwerp weer stof op. Het goed functioneren als partijvoorzitter kwam hierdoor onder druk te staan.”

„De gebeurtenissen”, zo vervolgt het persbericht, „trekken een zware wissel op de partij en op Zevenbergen zelf, zijn gezin en gezondheid. Mede hierom heeft hij in overleg met het hoofdbestuur besloten zijn functie als partijvoorzitter neer te leggen.”

Volgens vice-voorzitter ds. G.W.S Mulder heeft het partijbestuur „kennis genomen van dit besluit. Gezien de ontstane situatie is dit, hoe pijnlijk ook, verstandig. Het hoofdbestuur wil tegelijk haar waardering uitspreken voor al het goede werk dat Zevenbergen voor de partij deed. Een lange tijd heeft hij zijn kwaliteiten op diverse plaatsen in de partij ingezet.”

Over Zevenbergens opvolger, Maarten van Leeuwen, die partijvoorzitter was van 2011 tot 2018, zegt ds. Mulder: „Wij spreken de verwachting uit dat onder zijn leiding binnen de partij rust en vertrouwen zullen weerkeren.”

Het partijbestuur hoopt „dat de partij weer in rustig vaarwater komt” en merkt verder op dat „het zich realiseert dat het ook zelf knelpunten moet oplossen”. Daarom bezint het zich „op een nieuwe benoemingsprocedure van het hele hoofdbestuur en dus ook van de partijvoorzitter.”