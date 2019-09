Wolvin Naya ‘kwaadwillig gedood’ in België

De wolvin Naya die vorig jaar neerstreek in Belgisch Limburg is vrijwel zeker dood, evenals haar welpen. Het Vlaamse Agentschap Natuur en Bos gaat ervan uit dat de dieren „kwaadwillig” zijn omgebracht. „De wolven bevonden zich in ontoegankelijk gebied waar niemand zich in principe mocht bevinden. De actie was dus goed voorbereid door professionelen.”

In mei werd bekend dat Naya hoogzwanger was van wolf August. Ze is voor de zomer voor het laatst gezien. Beide dieren waren vanuit Duitsland door Drenthe, Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant afgezakt naar Belgisch Limburg. Het zijn de eerste wolven die zich in het wild in België hadden gevestigd. August is nog in het gebied en „toont geen aanstalten om te vertrekken”.

Het agentschap werd in juli getipt dat jagers Naya opzettelijk zouden hebben vergiftigd. Daarvoor is echter geen bewijs gevonden. Ook ziekte wordt onwaarschijnlijk geacht. Met behulp van dronevluchten zijn deze maand wel jagers met geladen geweren in de buurt gesignaleerd. Hun jachtvergunning is ingetrokken.

Inspecteurs van het agentschap gaan door met het onderzoek en zijn ervan overtuigd dat de daders worden gepakt.