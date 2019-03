Woensdag debat over OVV-rapport Michael P.

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de moord op Anne Faber en het rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) deze week uitbracht over verdachte Michael P. Voor het debat is bijna zeven uur ingepland.

Het oordeel van de OVV was vernietigend. Diverse instanties stapelden fout op fout tijdens de detentie van P., die tot 28 jaar cel is veroordeeld voor de moord op en verkrachting van Anne Faber. P. is in hoger beroep gegaan tegen het vonnis.

De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd brachten samen een tweede rapport uit. Hun oordeel was niet veel milder dan dat van de OVV.

Politiek Den Haag reageerde donderdag geschokt. Toch werd niet direct een debat aangevraagd, omdat de meeste Kamerleden zich eerst wilden verdiepen in de rapporten.