Winkel mag op zondag dicht

Winkeliers mogen niet meer verplicht worden op zondag open te gaan, schrijft staatssecretaris Keijzer in een wetsvoorstel. „Dit is pas een eerste stap”, reageert de RMU.

Keijzer (Economische Zaken) stuurde het wetsvoorstel, dat zij begin 2018 al aankondigde, donderdag naar de Tweede Kamer. Het regelt dat winkeliers die nooit hebben ingestemd met zondagsopenstelling daar niet door een winkeliersvereniging of een vereniging van eigenaren van een winkelcentrum toe gedwongen kunnen worden.

De problematiek kwam in 2016 in het nieuws toen een rijwielhandel in het Groningse winkelcentrum Paddepoel weigerde op zondag open te gaan en daarna met hoge boetes te maken kreeg. De vereniging van eigenaren van Paddepoel confronteerde de fietsenzaak twee jaar daarvoor eenzijdig met de verplichting op zondag open te gaan.

Het wetsvoorstel van Keijzer beschermt winkeliers tegen zulke eenzijdige wijzigingen van het huurcontract. De bescherming geldt niet voor winkeliers die ooit met zondagsopenstelling hebben ingestemd of voor ondernemers die zich in een winkelcentrum hebben gevestigd waar voor hun komst al de afspraak gold dat alle winkels op zondag open zijn.

De RMU noemt het voorstel slechts een eerste stap. Het zou bij wet gegarandeerd moeten worden dat winkeliers de vrijheid hebben hun winkel op zondag te sluiten, vindt bestuurder Jan Kloosterman. „Nu is de mogelijkheid om op zondag dicht te gaan alsnog afhankelijk van een al dan niet aanwezige handtekening.”

Het is volgens hem daarnaast goed mogelijk dat kleinere winkeliers die hun winkel op zondag niet willen openen ondanks het wetsvoorstel in de problemen komen. „Het kan voor hen lastig worden een pand te bemachtigen. Een winkeliersvereniging of vereniging van eigenaren die de voorkeur geeft aan zondagsopenstelling zou hen kunnen weren.”

Edwin Jonkman, eigenaar van mannenmodezaak Sooloo in Paddepoel, is blij met het wetsvoorstel waarvoor hij zich samen met enkele Groningse winkeliers hard maakte. De afgelopen jaren kreeg ook hij diverse boetes, omdat hij zijn zaak op zondag sloot.

Het is niet goed dat een ander voor de eigenaar bepaalt dat zijn winkel op zondag open moet, vindt hij. Zondagsopening is volgens hem voor kleinere zaken onvoordelig. „Het levert weinig extra omzet op, wel meer kosten. Daarnaast heeft een winkelier er recht op om op zondag thuis te zijn.” Voor vastgoedondernemers is zondagsopening wel voordelig, zegt hij. „Hoe meer publiek op straat, hoe meer de panden waard zijn. Zij hebben zo de lusten, maar de winkelier draait op voor de lasten. Maar zo werkt het niet.”