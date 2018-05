Wilders wil cartoonwedstrijd in Tweede Kamer

PVV-leider Geert Wilders wil een cartoonwedstrijd houden in de Tweede Kamer. Iedereen die tekentalent heeft mag wat hem betreft meedoen, voorwaarde is wel dat de cartoons de profeet Mohammed als onderwerp hebben. De tekenwedstrijd zou nog dit jaar in het parlementsgebouw plaats moeten vinden.

„Vrijheid van meningsuiting ligt onder vuur, zeker voor islamcritici. Dat mogen we nooit accepteren”, aldus de PVV-voorman via Twitter. „Voor de Mohammed-cartoonwedstrijd heb ik de wereldberoemde cartoonist en ex-moslim Bosch Fawstin uitgenodigd.” De Amerikaanse striptekenaar won in 2015 een prijs met een Mohammed-cartoon. Tijdens die bijeenkomst in Texas, waar Wilders bij aanwezig was, probeerden jihadisten vergeefs een aanslag te plegen.

Wilders komt met zijn plan op de dag dat het hoger beroep dient in de zaak over zijn „Meer of minder Marokkanen’’-uitspraken.