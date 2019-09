Wilders: proces kan kabinet laten vallen

Geert Wilders denkt dat het kabinet kan vallen over de bemoeienissen van het ministerie van Justitie met zijn vervolging voor de ‘minder Marokkanen’-uitspraak. Dat zegt de PVV-leider in een interview met De Telegraaf. „Dit heeft zonder overdrijven de potentie dat het kabinet hierop valt. 100 procent. Dit raakt de kern van onze rechtsstaat.”

Wilders werd naar eigen zeggen „heel boos” en „echt misselijk” toen hij de e-mails las waarin ambtenaren de zaak bespraken. Hij wil de verantwoordelijken bestraft krijgen: „Al moet ik via civiele procedures alsnog mijn gelijk krijgen: ik ga ze helemaal gek maken. Niet uit wraak, maar om de waarheid boven tafel te krijgen.”

Wilders stelt in de krant dat deze zaak niet meer om hem draait. „Het gaat over de scheiding van machten, over de vierde macht van de ambtenarij die zich al dan niet op aansturen van de politiek bemoeit met parlementariërs van de oppositie.

„Er ligt nu al genoeg om het proces te stoppen”, stelt Wilders. „Als dat inderdaad gebeurt, komt heel het kabinet in heel zwaar weer.” Volgens de PVV’er gaat met name minister Ferd Grapperhaus van Justitie het zwaar krijgen. „Hij heeft de Kamer op het verkeerde been gezet en eigenlijk onjuist geïnformeerd. Dat kan hem zijn kop kosten.”