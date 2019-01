Wilders: Kinderpardon is feest voor illegalen

De regeringscoalitie beloont met haar compromis over het kinderpardon illegalen en moedigt kansloze asielzoekers aan ook naar Nederland te komen, vindt PVV-leider Geert Wilders. Vooral de „slappelingen en lafaards” van de VVD moeten het ontgelden.

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bereikten dinsdagavond een zwaarbevochten vergelijk over het kinderpardon. Ruim zeshonderd kinderen van asielzoekers die al lange tijd in Nederland wonen, mogen blijven. Maar daarmee moet het voortaan uit zijn. Asielzoekers en hun gezinnen moeten sneller duidelijkheid krijgen om te voorkomen dat zich opnieuw ‘schrijnende gevallen’ aandienen.

Dat compromis is een „feest voor illegalen”, vindt Wilders. De VVD zou „door de pomp zijn gegaan”.

De vier coalitiepartijen passen het regeerakkoord „majeur” aan, constateert Wilders. Daarom wilden hij en het leeuwendeel van de andere oppositiepartijen Rutte en de kopmannen van de coalitiepartijen in de Tweede Kamer kunnen bevragen. Maar zij laten het Kamerdebat over de kwestie over aan respectievelijk staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) en de fractiespecialisten.

Dat is „een beetje laf”, aldus Wilders. Hij wijst erop dat ze „wel voor allerlei camera’s” zijn verschenen. De PVV-voorman kreeg steun van onder meer GroenLinks, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS en DENK, maar dat was tevergeefs.