VVD: Moskee en kerk ook in antiwitwasregister

Moskeeën en kerken mogen niet worden uitgezonderd van een speciaal antiwitwasregister, vindt de VVD. De grootste coalitiepartij dient een voorstel in om ervoor te zorgen dat deze organisaties ook in het zogeheten UBO-register worden opgenomen.

Dinsdag debatteert de Tweede Kamer over het register, dat voortkomt uit een Europese richtlijn om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.

In het register komen de naam, woonplaats en geboortejaar te staan van de ‘uiteindelijk belanghebbenden’ van organisaties. In het geval van bepaalde bedrijven gaat het bijvoorbeeld om de persoon die meer dan 25 procent van de aandelen in handen heeft, bij stichtingen en verenigingen om degene met zeggenschap over die organisatie.

Kerkgenootschappen zijn uitgesloten van het UBO-register, hoewel een stichting waaronder een kerk of moskee valt wel kan worden opgenomen. De VVD wijst naar zaken waarbij moskeeën gebruikmaakten van „dubieuze financiering” uit het buitenland. Daarom zouden die organisaties juist ook onder de wetgeving moeten vallen.