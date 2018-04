VVD en SGP tegen turven van media op gebied van emancipatie

Coalitiepartij VVD en de SGP vinden dat de overheid niet moet gaan turven of de media wel genoeg vrouwen, homo’s en lesbiennes aan het woord laten.

„De VVD vindt dat de overheid zich niet moet bemoeien met de inhoud van mediaproducties. Daar gaat de politiek niet over”, zo stelde VVD-Kamerlid Yesilgöz donderdagmorgen in de Tweede Kamer tijdens een commissievergadering over het emancipatiebeleid. Minister Van Engelshoven van Onderwijs, die verantwoordelijk is voor het emancipatiebeleid, overweegt om te laten onderzoeken welke gasten aan het woord komen in praatprogramma’s en wie er in tv-series worden gevraagd. In de emancipatienota die de minister eind vorige week uitbracht, schrijft Van Engelshoven dat het in haar ogen treurig is gesteld met de representatie van vrouwen en lhbti-personen in de media. Ze zijn volgens de bewindsvrouw niet evenwichtig vertegenwoordigd en worden „vaak stereotiep gerepresenteerd.”

Yesilgöz kreeg tijdens het debat alleen steun van SGP-Kamerlid Bisschop. Hij vindt ook dat de overheid zich niet moet bemoeien met de inhoud van de programma’s. Dat kwam de SGP’er te staan op een kritische vraag van SP-Kamerlid Van Dijk.

Die wees erop dat de SGP vooraanstaat als het gaat „om het muilkorven” van de media. Als voorbeeld noemde de SP’er de wens van de staatkundig gereformeerden om de reclame van de overspelsite Second Love uit de media te weren.

Bisschop kwam overigens op een ander punt ook met de VVD in aanvaring. Dat ging over de plaats van artikel 1 van de Grondwet over gelijke behandeling. Volgens Yesilgöz zijn fundamentele mensenrechten niet onderhandelbaar. Geen enkele cultuur of religie staat daarboven. De SGP’er zette daartegenover dat er geen rangorde bestaat tussen de grondrechten. Artikel 1 over gelijkheid heeft evenveel betekenis als de klassieke grondrechten over godsdienstvrijheid, vrijheid van vergadering en vrijheid van meningsuiting.

De SGP’er miste in de nota aandacht voor de bestrijding van prostitutie, het tegengaan van het afbeelden van vrouwen als lustobject in de publieke ruimte en voor de opvoeding van kinderen. Alles lijkt volgens Bisschop te gaan om geld.

Tot slot vroeg de SGP’er zich af of de nota ook door het hele kabinet wordt gedragen. Daarmee bedoelde hij de ChristenUnie-bewindslieden. Deze partij was de afgelopen jaren altijd kritisch over het emancipatiebeleid van de regering. De ChristenUnie deed donderdag niet mee aan het debat.

De meerderheid van de Kamer deelt de algemene conclusie van Van Engelshoven in haar nota dat Nederland de afgelopen decennia veel stappen in de goede richting heeft gezet als het gaat over het emancipatiebeleid, maar dat er in de praktijk nog veel valt te verbeteren. Zo wil de minister dat nog meer vrouwen economisch zelfstandig worden.