VVD: Bouw drie tot tien nieuwe kerncentrales

De VVD wil nieuwe kerncentrales in Nederland laten bouwen. Volgens Tweede Kamerlid Mark Harbers gaat Nederland met alleen zon- en windenergie de klimaatdoelen niet halen.

Harbers wond er woensdag bepaald geen doekjes om. „Ik wil ook geen rommellandschap, volgeplempt met windmolens en zonneweides. En ik wil niet afhankelijk worden van gas uit Rusland. Je moet nu al stappen zetten om na 2030 een kerncentrale te kunnen openen.”

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen werd een motie van VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff aangenomen om te onderzoeken wat marktpartijen nodig hebben voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Volgens Harbers zijn er drie tot tien nieuwe centrales nodig in Nederland. „Het zou mooi zijn als de eerste schop rond 2025 in de grond gaat, zodat de eerste centrale in de jaren 30 geopend kan worden.”

Ook minster Eric Wiebes van Economische Zaken denkt dat kernenergie in de toekomst een belangrijke rol kan vervullen als energiebron voor Nederland in 2040. Dat meldde hij aan de Tweede Kamer op basis van een rapport van onderzoekers van het in nucleaire energie gespecialiseerde adviesbureau ENCO, dat hij op verzoek van de Kamer heeft laten samenstellen.

Volgens verschillende studies kan kernenergie kosteneffectief zijn. De onderzoekers stellen dat kernenergie niet duurder is dan zon- en windenergie indien de systeemkosten van groene stroom, zoals de extra netwerkkosten en de aansluitingskosten, op dezelfde manier worden meegeteld als bij kernenergie. Daarnaast is kernenergie volgens de rapportopstellers de veiligste manier van het produceren van elektriciteit, dus veiliger dan zon- en windenergie.

Onmisbaar

Regeringspartijen VVD en CDA denken al langer dat kernenergie onmisbaar is om de energievoorziening in Nederland volledig CO2-neutraal te maken. Een Kamermeerderheid ziet kernenergie als een mogelijke oplossing en het staat bedrijven vrij om te investeren in kernenergie.

In de praktijk is daar volgens Wiebes momenteel geen animo voor omdat het maar de vraag is of de hoge investeringen kunnen worden terugverdiend. De minister liet weten met de motie van Dijkhoff aan de slag te gaan.

„Kernenergie in toekomst niet duurder dan zon- en windenergie”