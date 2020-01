Vragen over bezoek Blok aan Armenië

Minister Blok van Buitenlandse Zaken brengt aanstaande donderdag een bezoek aan Armenië, meldt het ministerie.

„Nogal onverwacht”, vindt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij wil weten of Blok activiteiten op de agenda heeft die verband houden met de Armeense genocide, dit jaar 105 jaar geleden.

Samen met de Kamerleden Martijn van Helvert (CDA) en Joël Voordewind (ChristenUnie) stelde Omtzigt afgelopen vrijdag vragen aan Blok over zijn bezoek(en) aan Armenië dit jaar. Uit die vragen blijkt dat de Kamerleden kennis hadden van een mogelijk bezoek van Blok deze week, maar dat bevestigd willen hebben. De parlementariërs brengen een aangenomen motie onder de aandacht waarin wordt gevraagd om in 2018 en bij ieder lustrum op regeringsniveau in de Armeense hoofdstad Jerevan aanwezig te zijn bij de herdenking van de genocide. De Kamerleden willen weten welke Nederlandse minister er in april van dit jaar bij zal zijn.

