Voormalig vicepremier Rudolf de Korte (VVD) overleden

Voormalig vicepremier Rudolf de Korte (VVD) is overleden. Dat laat zijn familie in een overlijdensadvertentie in NRC Handelsblad weten. Hij is 83 jaar oud geworden.

Hij kwam in 1977 in de Tweede Kamer. In het eerste kabinet Lubbers was hij in 1986 vier maanden minister van Binnenlandse Zaken. In het kabinet Lubbers-II (1986-1989) werd De Korte minister van Economische Zaken en vicepremier.

De liberaal had een moeizame verhouding met premier Ruud Lubbers. Die wees De Korte eind 1986 zelfs publiekelijk terecht toen de VVD’er zich verzette tegen een staatsbezoek van koningin Beatrix aan Japan.

Na een studie wiskunde en natuurwetenschappen een promotie ging De Korte aan de slag in het bedrijfsleven. Hij werkte onder meer voor Shell en Unilever tot hij in de Tweede Kamer kwam voor de VVD.

Na zijn politieke carrière vertrok hij in 1995 naar de Europese Investeringsbank (EIB) in Luxemburg. Daar werd hij vicepresident. Van 2001 tot 2012 was hij vervolgens plaatsvervangend lid Raad van Bestuur van de EIB.