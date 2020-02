„Vooral Qatar en Koeweit kopen invloed in moskee”

Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten investeren de laatste jaren nauwelijks nog geld en invloed in moskeeën in Nederland. Hun plaats is ingenomen door financiers uit Qatar en Koeweit.

Dat zei terreurdeskundige en oud-MIVD’er Ronald Sandee maandagmiddag toen hij werd gehoord door de parlementaire ondervragingscommissie die onderzoek doet naar beïnvloeding vanuit deels onvrije landen.

De investeringen verlopen via een netwerk van tussenorganisaties- en personen dat is opgetuigd door de Moslim Broederschap in Nederland, verklaarde Sandee. Eén van die kernorganisaties is Europe Trust Nederland (ETN) die het onroerend goed van de broederschap beheert.

Voorzitter van ETN is Mutlaq al-Qarawi, lid van de Koeweitse Moslim Broederschap en tevens voormalig topambtenaar van het ministerie van religieuze zaken van het land. Dit ministerie kon al-Qarawi bij de organisatie parachuteren, nadat het met geld over de brug was gekomen om de financiering van de Blauwe Moskee in Amsterdam rond te krijgen.

Sandee schetste hoe ETN voor het rondkrijgen van de bekostiging van het gebedshuis aanvankelijk had aangeklopt bij Qatar, om precies te zijn bij de Qatar Charity. Deze in de hoofdstad van Qatar, Doha, gevestigde ngo richt zich op de financiering van islamitische centra en moskeeën die actief de ideologie van de moslimbroederschap uitdragen. Toenmalig voorzitter Yahya Bouyafa van ETN kreeg omstreeks 2010 400.000 euro los uit Doha, toen hij door privéproblemen het veld moest ruimen.

De overblijvende bestuurders peuterden ruim 2,2 mln euro los in Koeweit dat via het ministerie van Buitenlandse Zaken van het land en zijn ambassade in Nederland op de rekening van ETN belandde.

Uit notulen van vergaderingen van de Blauwe Moskee die uitlekten naar het Parool blijkt dat al-Qarawi daar ook in de alledaagse praktijk de dienst uitmaakt. „Wie betaalt, bepaalt”, zei Sandee.

Een ander pand dat via Qatar Charity in het bezit kon komen van ETN was het Islamitisch Centrum De Middenweg in Rotterdam. In verslagen aan de geldschieter uit de Golfregio rapporteert de moskee volgens Sandee grondig hoeveel nieuwe, jonge moslims er voor de radicale islam zijn gerekruteerd, zodat ze kunnen zien wat er met hun geld gebeurt.

De Koeweitse moslimbroeders zouden in Nederland nog de hand hebben gehad in de financiering van islamitische centra in Den Haag en Rotterdam.

Tegenover de ondervragingscommissie zei Sandee ervan overtuigd te zijn dat Qatar en Koeweit elk een anti-integratieve sociale en politieke agenda hebben. „Ze willen hun interpretatie van de islam verspreiden in zoveel mogelijk moslimgemeenschapen en rekruteren met name onder bekeerlingen en jongeren met een moslim-immigrantenachtergrond die geboren en getogen zijn in Nederland.”

Bij de landen die actief de moslimbroederschapsideologie steunen, voegt zich de laatste jaren ook Turkije, aldus Sandee. Het land is net als Qatar financier van een antiwesters en anti-Israëlisch samenwerkingsverband, de Global Anti-Agression Campaign (GAAC).

Over verdachte dwarsverbanden gesproken: één van de leden van de GAAC blijkt ook de drijvende kracht achter de stichting Al-Waqf, eigenaar van de omstreden al-Fourkaan moskee in Eindhoven. Het betreft de Soedanees Imad Eddin Bakri Ismail. In 2012, tijdens een bezoek aan Gaza, liet hij zich tijdens een radio-interview ontvallen tot in detail op de hoogte te zijn van Soedanese wapenleveranties aan Palestijnen. Ook de al-Fourkaan moskee is een van de islamitische centra die geregeld verzoeken om financiële ondersteuning indient bij de Qatar Charity, verzekerde Sandee.

„Nederland moet oppassen niet te naïef en goedgelovig te zijn”, waarschuwde de expert aan het eind van zijn verhoor. Het ontbreekt de overheid volgens hem aan een goede analyse van de manier waarop Nederlandse moslims via een bewuste strategie worden beïnvloed vanuit Turkije en Qatar.

De terreurdeskundige zei voorstander te zijn van wetgeving waarbij buitenlandse financiering alleen is toegestaan, zonder dat de geldschieters daarmee invloed kopen. Zodra beïnvloeding toch aan de orde blijkt, moet de overheid fianciering verbieden, aldus Sandee.