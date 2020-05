Versoepeling coronamaatregelen lonkt

Na een eerste voorzichtige versoepeling van de coronamaatregelen, lonkt verdere afschaling. Deze woensdagavond maakt het kabinet haar besluiten bekend.

Met die besluiten kan Nederlanders meer perspectief worden geboden op een terugkeer naar een min of meer normaal leven, zij het met de nodige aanpassingen.

De nieuwe aankondigingen komen eerder dan verwacht. Tot nog toe kwam het kabinet steeds een week voor het aflopen van de maatregelen met een uitgebreide toelichting op de stand van zaken en het vervolg van de aanpak. Veel maatregelen zijn tot en met 19 mei van kracht. Volgens dat ritme zou het kabinet pas volgende week dinsdag met nieuwe besluiten naar buiten komen.

Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert over de maatregelen, kwam afgelopen maandag bijeen. Deze woensdag overleggen de meest betrokken ministers. Naar verwachting besluiten zij over het weer openen van kapperszaken en fysiotherapiepraktijken.

Het kabinet heeft het OMT ook advies gevraagd over het gebruik van mondkapjes in het openbaar vervoer. Treinen, bussen en metro’s blijven vooralsnog wel bedoeld voor noodzakelijke ritten, zoals voor mensen met een vitaal beroep. Vanaf juni komen daar onder andere scholieren uit het voortgezet onderwijs bij als zij weer naar school mogen. Daarnaast wordt gesproken over de opening van terrassen in de horeca en een beperkte opening van sportgelegenheden.

Het kabinet is onder meer geadviseerd dat de zogeheten contactberoepen, zoals kappers, medio mei weer aan de slag kunnen, meldt persbureau ANP op basis van ingewijden. Volgens de experts zouden buitenterrassen van cafés en restaurants in juni weer mogen openen.

Tot nog toe leunt het kabinet zwaar op de adviezen van het OMT. De verwachting is dan ook dat het kabinet ook de nieuwste raadgevingen zal overnemen.

Toch is dat niet geheel vanzelfsprekend. Zo is er binnen het OMT niet altijd overeenstemming over de adviezen. Ook bij de laatste versoepeling was dat niet op alle punten het geval. Dat maakt het er voor het kabinet niet eenvoudiger op. Premier Rutte toont zich keer op keer zeer voorzichtig. Bij het aankondigen van de eerste versoepeling, eind april, sprak hij van „duivelse dilemma’s.” Stel, schetste Rutte huiverig, dat een versoepeling ertoe zou leiden dat het virus „weer gaat golven door de samenleving”, met alle gevolgen van dien. „Dat willen we absoluut niet.”