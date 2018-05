Vermogende eenverdiener blijft buiten schot

Staatssecretaris Snel (Financiën) is niet van plan een halt toe te roepen aan de bestaande praktijk dat vooral armere eenverdieners de gevolgen voelen van afschaffing van de overdraagbare heffingskorting.

Snel zei dat donderdagmiddag tijdens een overleg over de belastingmaatregelen van het kabinet.

De afschaffing van wat ook wel smalend de ‘aanrechtsubsidie’ wordt genoemd, is een van de belangrijkste oorzaken dat modale eenverdieners tot wel duizenden euro’s meer belasting betalen dan tweeverdieners met exact hetzelfde gezinsinkomen.

Dit verschil in belastingdruk is de afgelopen jaren steeds verder opgelopen. Onlangs concludeerde het Centraal Planbureau (CPB) in het rapport ”Eenverdieners onder druk” dat het fiscale verschil tussen een- en tweeverdieners met kinderen zelfs „de grenzen van doelmatigheid” verkent.

Uit Kamervragen die CU-Kamerlid Bruins naar aanleiding van het CPB-rapport aan het kabinet stelde, bleek dat bijna een op de drie van de 335.000 eenverdienersgezinnen in Nederland de financiële gevolgen van afschaffing van de heffingskorting kan omzeilen doordat zij over voldoende spaargeld beschikt. Een kwart daarvan beschikt zelfs over zoveel vermogen dat –door inkomen uit vermogen aan de niet-werkende partner toe te rekenen– de volledige algemene heffingskorting kan worden geïncasseerd.

Tijdens het overleg vroeg Bruins de staatssecretaris van Financiën donderdagmiddag of, nu vooral armere eenverdieners van het kabinetsbeleid de dupe zijn, „we daarmee vanuit rechtvaardigheidsperspectief niet een groot probleem hebben”. Bruins noemde het „raar” dat, als je maar genoeg vermogen hebt, je overheidsbeleid „kunt omzeilen.”

Snel stelde echter niet van plan te zijn die opmerkelijke praktijk aan te pakken. Volgens hem zou dit het belastingstelsel nóg ingewikkelder maken.

De D66-bewindsman benadrukte wel dat de huidige coalitie (VVD, CDA, D66 en CU) erin is geslaagd de kloof tussen een- en tweeverdieners „te stabiliseren”. Maatregelen, zoals invoering van een tweeschijvenstelsel en een hogere afbouwgrens in het kindgebonden budget zorgen ervoor dat eenverdieners er deze kabinetsperiode evenveel in koopkracht op vooruit gaan als tweeverdieners.

Zonder aanvullend beleid neemt het verschil volgens het CPB in de toekomst echter opnieuw verder toe. Daarom vroeg naast Bruins (ChristenUnie) ook Omtzigt (CDA) tijdens het overleg met Snel om blijvende aandacht voor eenverdieners. Snel stelde ernaar uit te zien hier binnenkort met de Kamer nader over te spreken in een specifiek debat over het CPB-eenverdienersrapport. Bruins wierp alvast op graag toe te willen naar een belastingstelsel met „een vlaktaks en veel lagere heffingskortingen.”