„Verbeter financiële positie student”

Hoe kunnen studenten een betere financiële positie krijgen, nu velen gebukt gaan onder de gevolgen van het leenstelsel? Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven kreeg maandag tien ideeën aangereikt.

Breng de koopkracht van de meer dan 730.000 studerende Nederlanders in kaart, adviseren het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en CNV Jongeren in hun ”10-puntenplan”. Volgens de jongerenorganisaties neemt het Centraal Plan Bureau deze groep nauwelijks mee in de jaarlijkse koopkrachtplaatjes.

Meer studenten zouden in aanmerking moeten komen voor een aanvullende beurs, luidt een ander voorstel. Ook zou de rente op een studielening fiscaal aftrekbaar moeten worden en starters met een studieschuld meer kansen moeten krijgen op de woningmarkt. Een studieschuld weegt zwaar mee bij een hypotheekaanvraag. Wie 21.000 euro in het krijt staat bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kan nu voor gemiddeld 25.000 euro minder een hypotheek afsluiten.

ISO en CNV Jongeren pleiten verder voor betere voorlichting over de gevolgen van een lening, zowel onder studenten die zich melden bij DUO als onder middelbare scholieren en mbo’ers.

Ook roepen de organisaties het kabinet op de rente op studieleningen niet te verhogen. Een wetsvoorstel daarover ligt momenteel bij de Eerste Kamer. De politieke jongerenorganisatie van D66, Jonge Democraten, sprak zich maandag eveneens uit tegen het plan van haar eigen minister. De club kondigt een motie op het partijcongres aan met een oproep aan Eerste Kamerleden van de regeringspartij om tegen de renteverhoging te stemmen.