Veel minder proeven op apen

Het aantal proeven met apen zal in de komende jaren worden teruggeschroefd. Minister Ingrid van Engelshoven (Wetenschap) heeft met het Biomedical Primate Research Centre (BPRC) in Rijswijk afgesproken dat het aantal proeven in 2025 met 40 procent is teruggebracht.

Er vinden in het centrum nu nog jaarlijks gemiddeld 200 tot 250 proeven met apen plaats. Dat wordt de komende jaren stapsgewijs teruggebracht tot gemiddeld 120 tot 150 tests per jaar. Verder is de instelling al begonnen om het aantal gefokte apen bestemd voor de proeven terug te brengen.

De bewindsvrouw had vorig jaar juni al duidelijk gemaakt dat het aantal proeven met apen moet worden gereduceerd. „Helemaal zonder proeven op apen kunnen we nu nog niet, maar dit is een wezenlijke eerste stap”, laat ze nu weten. De apen worden gebruikt voor testen van medicijnen.

Het BPRC is het grootste apentestcentrum van Europa. Er worden ook in het Erasmus Medisch Centrum en het Nederlands Herseninstituut (NIN) proeven met apen gedaan. De drie instituten gaan nauwer samenwerken.