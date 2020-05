Van Rijn: Donorwet later geïmplementeerd

De status ”geen bezwaar tegen orgaandonatie” voor burgers die niet aangeven hoe zij opgenomen willen worden in het donorregister wordt pas vanaf december/januari ingevuld.

Dat heeft minister Van Rijn (Medische Zorg) besloten vanwege de coronacrisis.

De wet treedt wel al vanaf 1 juli in werking, conform de planning, maar de implementatie ervan wordt dus vertraagd.

Van Rijn schrijft verder dat het aanschrijven van burgers die nog geen keuze kenbaar hebben gemaakt gefaseerd en groepsgewijs in zijn werk zal gaan. Mede daardoor zal het nog tot medio 2021 duren, voordat van iedere burger de status in het donorregister is ingevuld en geactualiseerd.

Van Rijn denkt de campagne weer voorzichtig te kunnen hervatten. „Hoewel het verdere verloop van de crisis natuurlijk lastig valt te voorspellen, is mijn inzet erop gericht om de burgers die nog geen keuze hebben ingevuld in het donorregister, meer tijd te gunnen om dat alsnog te doen”, aldus de brief.