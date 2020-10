Van Dissel: besmettingscijfers vertekend door ICT-probleem

De recente cijfers over de verspreiding van het coronavirus bieden nog te weinig houvast. Dat komt mede door problemen met de registratie, legde RIVM-baas Jaap van Dissel woensdag uit in de Tweede Kamer. Afgelopen weekeinde kampte het gezondheidsinstituut met een ICT-probleem waardoor niet alle positieve tests verwerkt konden worden.

Het RIVM rapporteerde de afgelopen drie dagen steeds ruim 10.000 nieuwe besmettingen. Zaterdag waren dat er door de genoemde storing veel minder, bijna 8700. Daardoor is het lastig de getallen die sinds zondag gemeld zijn, in het juiste perspectief te plaatsen. Er is waarschijnlijk sprake geweest van een inhaalslag.

Van Dissel zegt wel dat in de dagelijkse aantallen besmettingen een afvlakking zichtbaar is. „Daar zijn we van overtuigd.” Maar een zekere daling is er nog niet, en die is wel nodig om de druk op de ziekenhuiszorg te verlichten. „De getallen zouden erbij kunnen passen, maar de komende dagen zijn wel kritisch.”

De relatief lichte maatregelen die het kabinet eind september nam om het virus af te remmen hebben volgens Van Dissel wel degelijk effect gehad. Maar het pakket bleek onvoldoende om het zogenoemde reproductiegetal, dat weergeeft hoeveel anderen een besmet persoon gemiddeld aansteekt, onder de 1 te krijgen.

Of de gedeeltelijke lockdown die twee weken geleden van kracht werd daar wel in slaagt, zou nu zo ongeveer duidelijk moeten worden. Maar de cijfers bieden volgens Van Dissel dus nog geen eenduidig beeld. „Is het stabiel, neemt het nog toe, of is het aan het afnemen? Met dat dilemma zitten we.”

Zorgminister Hugo de Jonge zei dinsdag dat het reproductiegetal door de gedeeltelijke lockdown inmiddels is gedaald naar 0,88. Maar volgens Van Dissel is dat slechts een ruwe schatting. Het RIVM gaat uit van een bandbreedte tussen de 0,75 en 0,99. Het daadwerkelijke getal kan ook aan de bovenkant zitten, benadrukt hij.

Het kabinet vindt het nog te vroeg voor een verdere aanscherping en wacht de ontwikkelingen van de komende dagen af. Van Dissel benadrukt dat een verzwaring nu, geen invloed heeft op de hoogte van de piek in de ziekenhuizen. Wel kan harder ingrijpen leiden tot een snellere daling van de besmettingen en daarmee de druk op de zorg.