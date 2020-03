Van der Staaij: Crisis roept op tot inkeer

Een crisis als de coronacrisis roept niet alleen op tot actie, maar ook tot „inkeer en bezinning”, zei SGP-leider Van der Staaij woensdag in het Kamerdebat over het coronavirus. Hij verwees naar de Dag van Nationaal Gebed. „Net als de biddag van vorige week staat die in een lange Nederlandse traditie om juist ook in tijden van nood de blik omhoog te richten.” De SGP-leider verwees in dat verband naar het veertiende vers van het Wilhelmus. „Daarin staat onder meer de bemoediging: „Uw herder zal niet slapen”. Tegelijkertijd klinkt de indringende oproep: „Tot God wilt u begeven, zijn heilzaam Woord neemt aan”. Dat vertrouwen en die oproep uit ons volkslied wil ik hier graag als appel laten klinken”, aldus Van der Staaij.

CU-leider Segers sprak om zijn bijdrage een vergelijkbare wens uit. „Als ik zie hoe mensen elkaar helpen, geeft mij dat het vertrouwen dat we dit te boven komen. Op deze Dag van Nationaal Gebed spreek ik daarbij ook de wens uit dat God ons hierbij helpt.”