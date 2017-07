Van der Staaij bij Jinek: Ik baalde van kop in WSJ

SGP-leider Van der Staaij heeft maandagavond in het tv-programma Jinek zijn recente artikel over euthanasie in de Wall Street Journal (WSJ) toegelicht. Met het artikel in de gerenommeerde Amerikaanse krant bereikte Van der Staaij een miljoenenpubliek.

De door de redactie gekozen kop boven zijn artikel in de Wall Street Journal –„In the Netherlands, the doctor will kill you now” – is volgens Van der Staaij ongelukkig en suggestief. „Hij klopt niet, hij zet de artsen eigenlijk de beklaagdenbank.”

De strekking van het verhaal was veel meer dat er een verruiming is van de euthanasiepraktijk „waar juist heel veel artsen ook bezorgd over zijn”, aldus Van der Staaij. De SGP-leider zei te hebben gebaald van de kop, die meteen voor veel ophef zorgde.

Van der Staaij zou graag zien dat landen met elkaar in gesprek gaan over bescherming van het leven, „waarover in internationale verdragen ook afspraken zijn gemaakt”. „Spreek daar met elkaar indringend over.”

Singer-songwriter Lucas Hamming, een van de andere gasten aan tafel, vroeg Van der Staaij welke kop hij zelf boven het artikel gezet zou hebben. „Iets met het hellend vlak. Dat was de kern”, reageerde de SGP-voorman.

De SGP is van plan ook Duitse en Franse kranten met het opiniestuk te benaderen. Van der Staaij: „Dan zal ik wel zeggen: ik wil het ook nog even over de kop hebben.”