Update: CU op papier 3 Senaatszetels, SGP 1

Hoeveel zetels behalen CU en SGP in de Eerste Kamer? In dit artikel de laatste ontwikkelingen.

Volgens de laatste berekenen blijft de ChristenUnie in de Eerste Kamer op drie zetels. Dit komt doordat de Onafhankelijke Senaatsfractie, die bestaat uit een verzameling provinciale partijen, toch een zetel lijkt te halen. De SGP verliest volgens diezelfde berekeningen een zetel. Senator Diederik van Dijk zou in dat geval niet terugkeren.

De leden van de Provinciale Staten kiezen op 27 mei de leden de Senaat. Pas dan is de uitslag 100 procent zeker. De bovenstaande uitkomsten zijn het aantal zetels wat de partijen hoogstwaarschijnlijk op eigen kracht behalen. Het laatste woord daarover is echter nog niet gezegd. Partijen die zeker zijn van een bepaald zetelaantal, kunnen leden van de Provinciale Staten van hun partij vragen op een andere, 'bevriende' partij te laten stemmen. De kansen op een vierde CU-zetel en een tweede SGP-zetel zijn daarom nog niet verkeken; het grote onderhandelspel gaat pas nu juist echt beginnen.

ChristenUnie

De ChristenUnie lijkt op dit moment dus uit te komen op drie Senaatszetels. In Noord-Holland, waar de partij dit keer met een eigen lijst meedoet (in plaats van samen met de SGP) leek de partij eerst op twee zetels uit te komen, maar dat blijft er hoogstwaarschijnlijk toch een. Wel wint de CU een zetel in Utrecht, die telt voor 0,12 Senaatszetel. Op eigen kracht komt de ChristenUnie uit op 3,46 Senaatszetel. Daarnaast is er de gecombineerde CU-SGP-lijst in Noord-Brabant, die opnieuw een zetel haalt. Die telt in de Eerste Kamer voor 0,2 zetel.

SGP

De SGP verliest een provinciale zetel in Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en Zeeland. Deze zetels hebben een gewicht van respectievelijk 0,29, 0,12 en tweemaal 0,04 zetel voor de Eerste Kamer. De SGP komt daarmee uit op 1,66 Eerste Kamerzetel.