Tweede Kamervoorzitter Arib: Dijkgraaf was man die initiatief nam

Veel Tweede Kamerleden zullen zich SGP’er Elbert Dijkgraaf herinneren als een Kamerlid dat initiatief nam.

Dat zei Tweede Kamervoorziiter Arib dinsdagmiddag in haar afscheidstoespraak tegen het vertrekkende Tweede Kamerlid.

Dijkgraaf maakte dinsdag zijn afscheid bekend. Door „spanning op zijn huwelijk” klopte de balans tussen privé en werk niet meer, lichtte hij toe in zijn afscheidsbrief. Ook na een rustperiode van drie maanden „vergen de omstandigheden zoveel dat het intensieve werk van Kamerlid daamee niet meer te verenigen is”, schreef het Kamerlid verder.

Arib noemde het vertrek een bittere pil „als je kijkt naar de energie en het enthousiasme waarmee Dijkgraaf zich in de Kamer heeft onderscheiden.” Ze roemde zijn inzet voor uiteenlopende groepen: boeren, vissers, huiseigenaren en ook inbrekers. Met dat laatste verwees ze naar een voorval kort voor het zomerreces van 2017. De politie had toen een acteur naar het Tweede Kamergebouw gestuurd om de beveiliging te testen. Dijkgraaf kreeg argwaan en achtervolgde de man tot op het toilet waar hij hem staande hield. „Deze man had het best moeilijk met jou”, lachtte Arib. „Het voorval liet zien uit welk hout je was gesneden: een man die initiatief nam.”

De Kamervoorzitter omschreef Dijkgraaf verder als een zeer intelligent rekenwonder met grote invloed op de begrotingsbehandeling. „Je kon samenwerken met mensen die volstrekt tegenovergestelde wereldbeelden hadden. Waar sommigen liever wegduiken voor de microfoon van Pownews loop jij er recht op af. Het heeft je ook buiten je achterban veel sympathie opgeleverd”, aldus Arib.

Karakteristiek vond de Kamervoorzitter ook Dijkgraafs reactie op de door de SGP bedachte flashmob bij de algemene beschouwingen van 2015. Een gelegenheidskoor bracht in de hal van het Tweede Kamergebouw het lied Amazing Grace ten gehore, ondersteund door een trompettist.

Dijkgraaf liep naar de balustrade en zong mee. „Met een warm basgeluid”, aldus Arib. „Zo gaf je stem aan je diepste overtuiging. En ik moet zeggen: Het klonk niet onverdienstelijk.”

Arib sloot haar toespraak af met de wens dat er een nieuwe baan op Dijkgraafs pad zou komen „die rust brengt en aansluit bij zijn ambities.”

De Kamer uitte met een langdurig applaus haar waardering voor Dijkgraafs achtjarige optreden.

Dijkgraafs opvolger Chris Stoffer wordt woensdag beëdigd.