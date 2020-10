Tweede Kamer wil geen sancties tegen leiders Azerbeidzjan

De Tweede Kamer voelt niets voor persoonsgerichte sancties van Europa tegen president Ilham Aliyev van Azerbeidzjan en zijn naaste omgeving vanwege de oorlog in Nagorno-Karabach. Een motie van die strekking van CDA met steun van ChristenUnie kreeg woensdag geen steun.

Het voorstel van CDA’er Martijn van Helvert wekte eerder tijdens het debat ook verwarring. „Wij doen nooit aan persoonsgerichte sancties tegen leiders”, zei een verbaasde Sven Koopmans van coalitiegenoot VVD. Dat gebeurt zodat de gesprekken altijd door kunnen gaan.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) wees erop dat de EU nog werkt aan een sanctieregime voor mensenrechtenschenders (de zogenaamde Magnitsky-wet). Hij staat ook een gebalanceerde aanpak van de crisis voor. Het is een decennia oud conflict en beide betrokken partijen weigeren al lang om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen, zei hij.

Van Helvert zei dat met het dreigement van sancties van de EU het conflict „nu nog in de kiem gesmoord kan worden”. Volgens de CDA’er wijst Aliyev een staakt-het-vuren af. „Dat mag consequenties hebben.” Blok zei niet te kunnen zeggen wie de recente strijd is begonnen.

Eind vorige maand braken de gevechten uit. Nagorno-Karabach ligt in Azerbeidzjan, maar is al jaren in handen van Armenië. Er wonen overwegend christelijke Armeniërs, terwijl Azerbeidzjan een islamitisch land is.

Turkije heeft zijn steun uitgesproken voor Azerbeidzjan. De rol van Ankara wordt door bijna de hele Kamer veroordeeld. De Kamer wil dat de buitenlandse inmenging in het conflict wordt onderzocht.