Tweede Kamer voor spoedwet stikstof

De Tweede Kamer heeft donderdagmiddag ingestemd met de spoedwet aanpak stikstof van het kabinet. Of de wet het in de Eerste Kamer ook haalt, is echter allesbehalve zeker.

De spoedwet volgt op het pakket maatregelen dat het kabinet vorige maand presenteerde om de stikstofcrisis het hoofd te bieden. Voor de wet stemden de coalitiepartijen (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) en oppositiepartijen 50PLUS, SGP en het onafhankelijke Kamerlid Van Haga.

De linkse oppositiepartijen stemden dus tegen het wetsvoorstel. Met name de positie van GroenLinks en PvdA was en is voor het kabinet van belang. In de Eerste Kamer komen de regeringspartijen namelijk structureel zes zetels tekort. Zowel GroenLinks (acht zetels) als de PvdA (zes zetels) kunnen het kabinet uit de brand helpen.

Als geen van partijen in de Eerste Kamer afwijkt van de stemkeuze van hun fractie in de Tweede Kamer, dreigt er echter een probleem voor het kabinet. Met de steun van 50PLUS en SGP blijft de teller in de Senaat dan steken op 36 zetels; twee te weinig voor een meerderheid.

Otten

In dat geval is de positie van de partij GO, die niet in de Tweede Kamer is vertegenwoordigd, doorslaggevend. GO is de partij van oud-FVD’er Henk Otten, en heeft drie zetels in de Senaat.

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop legde voorafgaand aan de stemming in de Tweede Kamer over de spoedwet een stemverklaring af. „De voorliggende spoedwet is niet ons plan”, stelde Bisschop. „Er is meer nodig om echt uit het juridische moeras te komen en er niet verder in te zakken.” Zou het wetsvoorstel echter worden verworpen, „dan blijven bouwers en aannemers helemaal vastzitten aan het vonnis van de rechter. Dat moeten we niet willen”, aldus Bisschop.

De SGP wilde, nadat de Tweede Kamer een aantal voor de partij „belangrijke amendementen” aannam de wet „het voordeel van de twijfel” geven. „Beter één aannemer aan het werk dan tien bouwvakkers thuis.”

Ook PvdD-fractievoorzitter Esther Ouwehand legde een stemverklaring af. „De Partij voor de Dieren heeft verschillende voorstellen gedaan om te zorgen dat de wet wél in overeenstemming is met het internationale recht, en die zijn zojuist allemaal verworpen”, zei ze. Volgens Ouwehand staat een nieuwe juridische strijd te wachten, die „waarschijnlijk succesvol” zal zijn. „Het ontbreekt het kabinet aan de eer, de moed en het geweten om te komen tot een goed stikstofbeleid in het belang van het hele land, en in het belang van de natuur”, stelde Ouwehand, die haar hoop de Eerste Kamer vestigt.

Noodwet

De Kamer stemde dinsdag ook over de tijdelijke noodwet stikstof van de PVV. Dat wetsvoorstel vond, zoals verwacht, nauwelijks steun. Alleen FVD en Kamerlid Van Haga vielen de partij van Wilders bij.