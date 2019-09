Timmermans staat te trappelen

Frans Timmermans ziet ernaar uit om op 1 november aan de slag te gaan als eerste man onder Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Als eerste ‘uitvoerende’ vicevoorzitter wordt hij verantwoordelijk voor het klimaatbeleid en krijgt hij de supervisie over EU-commissarissen die beleid maken op terreinen als landbouw, transport, energie, en milieu.

„We hebben in Europa een ambitieuze, groene ‘new deal’ nodig om de toekomst van onze kinderen vorm te geven, en onze gezondheid, voorspoed en veiligheid te verzekeren op een groene en gezonde planeet”, twitterde Timmermans. „Graag ga ik hieraan werken in de Vonderleyen-commissie de komende vijf jaar.”

Von der Leyen wil in de eerste honderd dagen een ‘Green Deal for Europe’ smeden en in een wet vastleggen dat Europa in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Van alle economische sectoren worden inspanningen verwacht. Zij wil hiervoor de komende tien jaar 1 biljoen euro aan investeringen genereren. Ook moet er een CO2-taks komen.

Timmermans en zijn collega’s worden nog ondervraagd door Europarlementariërs. „Ik kijk ook uit naar mijn hoorzitting in het Europese Parlement om te discussiëren over de vraag hoe we in Europa op een rechtvaardige wijze een duurzame economie kunnen verwezenlijken waarin iedereen mee kan doen.”