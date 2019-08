Tijdelijk importplafond buitenlands afval

Er komt een tijdelijk importplafond voor buitenlands afval. Dat heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) besloten na overleg met de gemeente Amsterdam en afvalverwerker AEB.

Het nieuwe plafond houdt in dat er pas nieuwe contracten mogen worden gesloten om buitenlands afval in Nederland te verbranden als er geen Nederlands brandbaar afval meer hoeft worden opgeslagen voordat het verwerkt kan worden. Het importverbod was een voorstel van de brancheorganisatie Vereniging Afvalbedrijven en moet volgens de staatssecretaris vooral op lange termijn ruimte bieden.

In de regio Amsterdam zijn grote problemen ontstaan nadat vier van de zes afvalovens begin juli zijn gesloten vanwege veiligheidsproblemen door achterstallig onderhoud.

„Ik vind dat ons afvalbeheer toekomstbestendiger moet worden, en ik ga bezien wat daar voor nodig is,” zegt Van Veldhoven. „Intussen zijn alle betrokken partijen aan het kijken welke maatregelen nu nodig zijn om de situatie in Amsterdam op te lossen. Dit tijdelijke importplafond helpt daarbij.”

AEB zelf kampt ook met grote problemen. Het college van burgemeesters en wethouders in Amsterdam schreef dinsdag aan de gemeenteraad dat het bedrijf vermoedelijk miljoenen euro’s nodig heeft om faillissement te voorkomen. Medio september vergadert de raad pas weer over AEB. Ondertussen blijft het in nauw contact met de afvalverwerker, de gemeente en de Vereniging Afvalbedrijven over de afvalcrisis.