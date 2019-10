Thieme Ridder in Orde van Oranje Nassau

Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren, is bij haar afscheid uit de Tweede Kamer benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ze kreeg de Ridderorde opgespeld door Kamervoorzitter Khadija Arib.

Thieme is een van de oprichters van de partij, en gaf sinds 2006 leiding aan de Tweede Kamerfractie. Ze maakte haar afscheid anderhalve week geleden bekend, op een ledendag van haar partij in de Tweede Kamer. Kamerlid Esther Ouwehand neemt voorlopig het stokje over.

In haar afscheidsbrief, die werd voorgelezen door Arib, zei Thieme dat „vrijwel alle Kamerleden die ik heb leren kennen, hardwerkende en gedreven vrouwen en mannen zijn”. Tegelijkertijd hekelde ze de „ideologische lenigheid” van partijen. „In de oppositie pleiten voor minder megastallen, en als regeringspartij het tegendeel doen”. En dat gold ook voor andere onderwerpen, aldus Thieme.

Ze wenst „alle Kamerleden veel verbeeldingskracht en mogelijkheidszin toe. De toekomst van onze planeet hangt af van de beslissingen die jullie nemen. Idealisme is het nieuwe realisme.”

Thieme sloot haar afscheidsbrief af op dezelfde manier als al haar bijdragen in de Kamer de afgelopen jaren. „Voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie”, een verwijzing naar de senator Cato uit het oude Rome. Die sloot al zijn redevoeringen af met de uitspraak dat Carthago vernietigd moest worden.

Arib roemde Thieme om haar bijdragen aan het nationaal debat. „Ik denk dat we kunnen zeggen dat we als parlement nog nooit zoveel over klimaat, milieu, natuur en dier hebben gedebatteerd als tegenwoordig”, aldus Arib. „Daar heb jij, samen met je collega’s, een grote rol in gespeeld.”

De voorzitter zei het wel „jammer te vinden om opnieuw een ervaren Kamerlid tussentijds te zien vertrekken, en dan ook nog eens één van de twee vrouwelijke fractievoorzitters. Maar namens de Kamer wil ik je bedanken voor je inzet in de afgelopen jaren”.