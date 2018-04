„Stationering defensie-attaché in Iran is in Nederlands belang”

Vanwege de Nederlandse belangen in de regio rond Iran heeft het kabinet ervoor gekozen om de defensie-attaché (defat) in Iran te stationeren. Hij was eerst nog gevestigd in Libanon.

Iran bevindt zich in een regio met grote belangen voor Nederland, vooral op het gebied van veiligheid en migratie, leggen de ministers Blok (Buitenlandse Zaken) en Bijleveld (Defensie) dinsdag uit in reactie op kritische Kamervragen van SGP, PVV, CDA en ChristenUnie.

Door de militair onder te brengen op de ambassade in de Iraanse hoofdstad Teheran in plaats van in een buurland „kunnen militaire ontwikkelingen in het land zelf en in de regio beter gevolgd en geduid worden”, stellen de bewindslieden. „Ook vergemakkelijkt de plaatsing van een defat in Teheran de contacten met de Iraanse autoriteiten en met andere defats ter plaatse.”

Ze wijzen de vragenstellers er op dat 28 andere landen dat ook hebben gedaan, waaronder EU-lidstaten als Duitsland en Italië en NAVO-bondgenoot Turkije.

Het kabinet is, net als de vragenstellers, „bezorgd” over de Iraanse rol in de regio en over het raketprogramma van dat land, antwoorden de ministers op de vraag hoe het benoemen van de defensie-attaché zich verhoudt tot de dreiging die van Iran uitgaat, onder meer richting Israël. „Juist daarom steunt Nederland de Europese inzet om te komen tot een constructieve inhoudelijke dialoog met Iran.”