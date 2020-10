Staatssecretaris sluit ‘Denim Deal’ voor duurzame spijkerstof

Om het aandeel van duurzame spijkerstofkleding te vergroten, heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) een akkoord gesloten met onder meer verkopers en producenten. Bij de zogeheten ‘Denim Deal’ zijn in totaal dertig partijen uit de spijkerstofindustrie betrokken.

Afgesproken wordt dat merken als Scotch & Soda, MUD Jeans en Kuyichi samen drie miljoen kledingstukken van spijkerstof maken die uit minstens 20 procent gerecycled materiaal bestaan. De kledingmerken gaan bovendien zo snel mogelijk toewerken naar een standaard van 5 procent gerecycled textiel in al hun spijkerkledingstukken.

De staatssecretaris noemt de deal „een blauwdruk” voor volgende afspraken, omdat het akkoord dat er nu ligt volgens haar makkelijk is op te schalen. Zo moet de hele productieketen duurzamer worden. Volgens haar is het de kracht van deze afspraak dat ook productiebedrijven, inzamelaars, retailers en weverijen meedoen.

In de toekomst moet de hele textielketen verantwoordelijk zijn voor het innemen en verwerken van afgedankte textielproducten. In het kader van de circulaire economie, waarin het hergebruik van materiaal centraal staat, moet in 2030 alle textiel uit minstens 50 procent duurzaam materiaal bestaan. Van die 50 procent moet minstens 30 procent gerecycled zijn. In 2050 moet de economie volledig circulair zijn, schreef de staatssecretaris eerder in een brief aan de Tweede Kamer.

De textielindustrie is erg vervuilend, schrijft het ministerie. Zo kost het 8000 liter water om een spijkerbroek te maken en stoot de hele industrie meer uit dan de internationale lucht- en zeevaart bij elkaar.