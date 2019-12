Staatssecretaris: overheid ging grens over

„De overheid heeft hier een grens opgezocht en is daaroverheen gegaan.” Met die woorden ging staatssecretaris Menno Snel opnieuw door het stof vanwege het handelen van zijn Belastingdienst in de kinderopvangtoeslagaffaire.

Snel staat woensdag tegenover een felle en geëmotioneerde Tweede Kamer die helderheid wil over het handelen van de fiscus in fraudeonderzoeken, waardoor gedupeerden vaak in ernstige financiële problemen kwamen. Bij zeker honderden ouders werd de kinderopvangtoeslag onterecht stopgezet door de Belastingdienst.

„U is iets aangedaan”, zegt Snel tegen de gedupeerde ouders die het debat op de publieke tribune volgen. Hij ging in de pauze van het debat al in gesprek met een aantal ouders. Daaruit blijkt dat „voor u het belangrijkste is dat er erkenning komt”.

De bewindsman geeft aan dat er „terecht een aantal zeer kritieke vragen zijn gesteld” door de Kamer. Het is nooit zijn bedoeling geweest de Kamer „van het kastje naar de muur te sturen of verkeerd te informeren”.

Getroffen ouders op de publieke tribune. beeld ANP

Zakdoekjes

Een groep gedupeerden sprak ’s ochtends voor aanvang van het debat met Kamerleden en bood een petitie aan. Vele tientallen ouders zaten op de publieke tribune. Nadat een man vanaf de tribune had geroepen dat zijn leven verwoest is, barstten verschillende bezoekers in huilen uit. Ook parlementariërs spraken geëmotioneerd over de affaire. "Er zijn volgens mij nog nooit zoveel zakdoekjes doorgegeven hier", zei SP-Kamerlid Renske Leijten.

Het probleem treft misschien wel duizenden mensen in allerlei fraudeopsporingszaken. Als het aan de Kamer ligt, komt daar op korte termijn duidelijkheid over.

De man die vanaf de tribune schreeuwde, is buiten de zaal gekalmeerd door Omtzigt en Van Nispen (SP). Hij en zijn ex-vrouw hebben 75.000 euro moeten terugbetalen. Auto's in beslag genomen, baan kwijtgeraakt, gescheiden. Nooit gehoord wat ze fout hebben gedaan #kinderopvangtoeslag — Niels Rigter (@Nielsrigter) December 4, 2019

Over de positie van Snel is de Kamer verdeeld. Enkele oppositiepartijen vragen zich hardop af of Snel wel de juiste man is om de problemen bij de fiscus op te ruimen. Andere partijen willen het debat afwachten, veel Kamerleden geven aan vooruit te willen kijken. Wel zijn er nog veel vragen over de informatievoorziening aan de Kamer. Snel wekt de indruk pas openheid van zaken te geven als de Kamer of media daarom vragen, luidt de kritiek.

In de lunchpauze ging Snel in gesprek met de man die 's ochtends vanaf de tribune had geroepen. Hij geeft aan dat hij drieënhalf jaar aan kinderopvangtoeslag moest terugbetalen. "Niemand durft zich hier aan te branden", zegt hij. "Ik twijfel al veertien jaar of ik het nou goed doe of niet."

Snel beloofde dat hij "zijn best gaat doen" voor de man en andere gedupeerden.